Sono ancora numerosi gli utenti che si avvalgono di WhatsApp senza troppo badare alla loro sicurezza online. Un gruppo altrettanto numeroso di utenti, invece, pur preoccupandosi di quelli che sono i rischi per la tutela della propria privacy, pongono attenzione solo alle chat. Il rischio sicurezza di WhatsApp è invece legato con doppio vincolo anche all’utilizzo della foto profilo.

WhatsApp, nuovi rischi per l’uso improprio della foto profilo

Molti hacker guardano proprio alla foto profilo come lo strumento utile per cercare di entrare in possesso dei dati di eventuali sconosciuti. Il compito dei malintenzionati è favorito dalle regole certamente più permissive della chat di messaggistica istantanea rispetto ad altri social, sempre molto popolari, come Instagram e TikTok.

Su WhatsApp gli hacker non solo possono visualizzare a schermo intero la foto profilo di eventuali sconosciuti, ma da questa possono anche effettuare alcuni screenshot.

Queste dinamiche lasciano la porta aperta a determinati rischi. Con la condivisione della foto del profilo, infatti, gli utenti sono esposti a tentativi di furti d’identità oltre che alla creazione di profili fake.

Onde evitare ogni genere di problema, gli utenti di WhatsApp possono passare alle contromosse. Una soluzione vantaggiosa è ad esempio la cancellazione dell’immagine. Per attuare una soluzione intermedia, invece, grazie al menù Impostazioni, gli utenti hanno la possibilità di condividere la propria foto del profilo solo con i contatti nella rubrica dello smartphone. Questo sistema rappresenta una sorta di mediazione per chi intende difendere la propria sicurezza senza rinunciare alla foto di copertina.