Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha dichiarato di essere ancora ottimista riguardo al Metaverso su un “orizzonte da cinque a dieci anni” durante il New York Times DealBook Summit a New York City mercoledì.

“Il modo in cui comunichiamo diventa più ricco e più coinvolgente“, ha detto Zuckerberg tramite un’intervista virtuale, raddoppiando la scommessa della sua azienda su un futuro dominato dalla realtà virtuale e aumentata. La società è stata criticata per aver generato miliardi di dollari di perdite mentre prova a costruire la sua versione del Metaverso.

Tuttavia, Zuckerberg ha ammesso che Meta avrebbe bisogno di operare con “più efficienza e disciplina” nel breve termine perché i problemi macroeconomici hanno costretto l’azienda a ridurre le spese.

Ci vuole ancora del tempo

Zuckerberg ha affermato che Meta trascorre l’80% del suo tempo concentrandosi sulla sua suite di app di social media legacy, che include Instagram, Facebook, WhatsApp e altri servizi. Il resto del tempo viene dedicato allo sviluppo di hardware e software relativi al Metaverso.

Meta’s Reality Labs si concentra sulla ricerca e lo sviluppo dei suoi progetti relativi al Metaverso, che comprende tre grandi categorie: realtà virtuale, realtà aumentata e piattaforme social.

Il CEO miliardario ha affermato di non essere turbato, affermando che la mancanza di respingimenti in genere significa che un’idea non è abbastanza ambiziosa. “Lo scetticismo non mi preoccupa troppo“, ha detto Zuckerberg. “Abbiamo avuto dubbi per tutto il tempo.” Una scommessa che potrà essere risolta solo tra diversi anni, questo perchè Meta ha bisogno ancora di tempo per poter brevettare e migliorare il mondo virtuale che sta sviluppando per i suoi utenti.