Che si tratti di trasportare persone o merci, i furgoni devono essere versatili e mantenere bassi i costi di esercizio per gli operatori. Mercedes sta gradualmente passando le sue autovetture alla propulsione elettrica e, allo stesso tempo, anche le prestazioni e l’autonomia sta raggiungendo risultati ottimali. Curare l’ansia da autonomia non si risolverà dall’oggi al domani, ma l’eSprinter ci sta arrivando.

Un prototipo di furgone elettrico in fase di produzione ha raggiunto un traguardo importante prima della sua presentazione ufficiale alla fine di febbraio 2023. Il 19 ottobre è stato sottoposto a un test di misurazione dei consumi nel mondo reale piuttosto che in un laboratorio dove le condizioni sono generalmente meno stressanti. Il percorso prevedeva il viaggio dal Museo Mercedes-Benz di Stoccarda all’aeroporto di Monaco e ritorno senza fermarsi per ricaricare il pacco batterie.

Il test è stato condotto su strada aperta senza percorrere tratti chiusi. Ha coinvolto strade e autostrade federali, oltre ad affrontare parte del traffico all’interno della città. Mercedes tiene a sottolineare di non aver scelto la strada più efficiente, decidendo deliberatamente di portare il furgone elettrico nel Giura Svevo (una zona montuosa nella terra del Baden-Württemberg).

Consumi e autonomia

TÜV Süd ha certificato un consumo medio di 21,9 kWh per 100 chilometri. L’elevazione della strada variava da 210 a 785 metri sul livello del mare. Il veicolo di prova ha percorso 475 chilometri con una singola carica, con una carica della batteria sufficiente per altri 20 km.

L’eSprinter sarà assemblato a Charleston (Carolina del Sud) e in Germania negli stabilimenti di Düsseldorf e Ludwigsfelde a partire dalla seconda metà del 2023. Due anni dopo, la Mercedes-Benz Vans Electric Architecture sarà inaugurata come piattaforma EV dedicata su misura per i veicoli commerciali. Tutti i furgoni di medie e grandi dimensioni in arrivo dal 2025 saranno supportati da VAN.EA.