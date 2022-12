Il Brazil Comic Con si sta rivelando l’occasione perfetta per i nuovi annunci dei Marvel Studios. Dopo un’anteprima per i visitatori della fiera, in queste ore è stato pubblicato il nuovo ed entusiasmante trailer di Guardiani della Galassia Volume 3.

La pellicola vedrà ancora una volta il gruppetto di supereroi più strambi dell’universo impegnati a proteggere la Galassia da tantissime minacce di vario tipo. Nel frattempo, la loro missione principale sarà quella di ritrovare Gamora dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Il film ha già la data di uscita fissata e arriverà nei cinema italiani il 3 maggio 2023. I fan italiani avranno il privilegio di guardare il film in anteprima considerando che l’uscita internazionale è fissata due giorni dopo, il 5 maggio.

I Marvel Studios hanno rilasciato il nuovissimo trailer Guardiani della Galassia Volume 3 ed è già tutto da ridere

Il trailer è stato diffuso su YouTube e mostra già molta dell’ironia che contraddistingue i Guardiani della Galassia. La regia è affidata ancora una volta a James Gunn, il quale ha anche scritto la sceneggiatura.

Il cast, come sempre molto ricco, sarà composto da Chris Pratt nel ruolo di Peter Quill / Star-Lord, Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax il Distruttore), Karen Gillan (Nebula) e Pom Klementieff (Mantis). Attori del calibro di Vin Diesel e Bradley Cooper, invece, prestano la voce rispettivamente a Groot e Rocket.

Questa volta il nemico principale sarà Adam Warlock, interpretato da Will Poulter. Inoltre, anche i rapporti con Gamora non saranno semplici in quanto questa versione proviene da una linea temporale diversa. Infatti, la storia risentirà fortemente degli eventi di Avengers: Endgame che hanno segnato il MCU in profondità.