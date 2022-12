In occasione del Brazil Comic Con, i Marvel Studios hanno voluto rilasciare un nuovo video dedicato ad Ant-Man. Il filmato è intitolato The Legacy of Ant-Man e mostra il percorso del personaggio dalla sua prima apparizione sino agli eventi di Avengers: Endgame.



Tuttavia, una nuova sfida attendere il supereroe e tutta la sua famiglia. In Ant-Man and The Wasp: Quantumania si ritornerà ad esplorare il Regno Quantico solo per scoprire una nuova e terribile minaccia.

Infatti, il film rappresenterà il trampolino di lancio della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe (MCU) e introdurrà il nuovo grande villain. Stiamo parlando di Kang il Conquistatore, un nemico forse anche più potente di Thanos. Nella sua enorme brama di potere partirà dal Regno Quantico per cercare di conquistare l’intero Multiverso.

I Marvel Studios hanno realizzato un nuovo trailer per Ant-Man and The Wasp: Quantumania che ripercorre tutta la storia di Ant-Man nel MCU

Il nuovo trailer è disponibile su YouTube e ripercorre, in circa 2 minuti, quelli che sono i valori di Scott Lang (interpretato da Paul Rudd). Nonostante il passato da galeotto, il suo punto fermo è la figlia Cassie Lang (Kathryn Newton) che mette sempre al primo posto.

In Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il Vendicatore sarà affiancato da Evangeline Lilly nel ruolo di Hope van Dyne / Wasp, Michael Douglas come Henry “Hank” Pym e Michelle Pfeiffer che interpreta Janet van Dyne.

Non resta che attendere l’arrivo del prossimo anno per poter ammirare la pellicola nelle sale. L’attesa è ormai alle stelle considerando che il film rappresenta l’inizio di un nuovo ciclo di avventure che vedrà gli Avengers riunirsi per contrastare questo nuovo e potente nemico.