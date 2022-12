L’Italia attualmente si ritrova ad affrontare una situazione economica legata al caro energia davvero delicata, la ripercussione che il conflitto russo-ucraino ha avuto sull’economia europea è senza precedenti, la bolla speculativa ha infatti portato ad un aumento di tutte le materie prime inerenti l’energia, dal gas naturale fino al petrolio.

Tutto ciò si è tradotto in aumento dei prezzi di luce e gas e carburanti davvero impietoso, con lo Stato italiano che per venire incontro alle necessità delle famiglie ha dovuto tagliare le accise sui carburanti in modo da evitare che il loro costo infrangesse ogni record andando a mutilare ulteriormente le finanze delle famiglie italiane.

In questo contesto decisamente complesso, c’è chi ha pensato bene di lucrare e sfruttare il tutto a fini truffaldini, infatti sono entrati in circolazione degli SMS fasulli spacciati per delle comunicazioni a nome di Enel che avvisano l’utente invogliandolo a far trapelare i propri dati sensibili.

SMS di phishing a nome di Enel

Come potete ben vedere, questo SMS si spaccia come una comunicazione da parte di Enel in merito allo stato dei pagamenti, la sua letalità risiede nel fatto che al posto dei campi censurati saranno presenti il vostro nome e cognome con il vostro indirizzo mail, dettagli che la renderanno certamente molto più credibile portando la vittima a cascarci con estrema facilità.

Il link presente infatti vi manderà ad una pagina di accesso all’interno della quale vi verranno richiesti dati sensibili in merito alla vostra persona che verrebbero copiati e usati contro di voi, anche per rubare la vostra identità.