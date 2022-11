Elon Musk è noto per le sue dichiarazioni sempre singolari. Di recente ha annunciato che Twitter entro il 2024 raggiungerà un miliardo di iscritti e supererà piattaforme come TikTok e Amazon.

Musk ha annunciato le sue previsioni sul futuro di Twitter nel bel mezzo della lotta con gli inserzionisti e gli utenti che continuano a lasciare la piattaforma proprio a causa sua. Il noto miliardario ha persino dichiarato che Twitter non solo avrà sempre più successo ma in futuro integrerà anche più servizi, sarà “un’app per tutto“, per l’intrattenimento, per i pagamenti e altro ancora.

Le iscrizioni su Twitter stanno effettivamente aumentato nelle ultime settimana, con una media di oltre due milioni al giorno a partire dal 16 novembre, con un aumento del 66% rispetto alla stessa settimana del 2021. Musk ha precisato che non solo sono aumentati gli iscritti sulla piattaforma, ma anche i minuti che ciascun utente trascorre su Twitter. L’aumento del tempo trascorso da ciascun utente sulla piattaforma è di circa il 30%.

Musk non ha alcuni dubbio, entro il 2024 Twitter raggiungerà un miliardo di iscritti

Oltre ad annunciare la possibilità che in futuro Twitter diventi un’app un po’ per tutto, Musk ha già lasciato intendere il nome che l’app potrebbe avere se il progetto dovesse andare a buon fine: “Twitter 2.0 The Everything App”. Mentre X è il nome che vorrebbe dare ad un’app ancor più inclusiva, che coinvolgerebbe tutte le aziende di cui è CEO.

Gli inserzionisti su Twitter, comprese grandi aziende come General Motors, Mondelez International, Volkswagen AG, hanno sospeso la pubblicità sulla piattaforma, mentre altre sono ancora alle prese con il nuovo capo. Secondo Musk questa dinamica conflittuale con gli inserzionisti è la causa principale del calo delle entrate dell’azienda, di conseguenza la poca reattività al calo degli iscritti che si è verificato per un po’ di tempo.

La società all’inizio di novembre ha anche licenziato metà della sua forza lavoro. In particolare, hanno dovuto attutire il colpo soprattutto i team che si occupano di: comunicazioni, cura dei contenuti, diritti umani e etica dell’apprendimento automatico, così come alcuni team di ingegneri o che si occupano di ambiti specifici della piattaforma.