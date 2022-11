Gli iPhone 15 sono ancora molto lontani dal debutto ma svariate voci hanno già anticipato quelli che saranno i cambiamenti rispetto alla generazione attualmente in commercio mostrando i dispositivi in alcune immagini che hanno anche svelato il nuovo design pensato da Apple.

In merito all’aspetto estetico dei prossimi melafonini sono emerse voci per le quali Apple farà un passo indietro abbandonando l’attuale design caratterizzato da scossa piatta e bordi leggermente squadrati per far nuovamente ricorso alla scocca arrotondata e ai bordi curvi che hanno distinto l’iPhone 5C.

Il design sarà soltanto una delle componenti destinate a subire delle modifiche. Apple potrebbe aggiornare anche la fotocamera dei suoi dispositivi introducendo dei sensori prodotti da Sony in grado di garantire una straordinaria qualità d’immagine.

iPhone 15 con fotocamera Sony: tantissime novità in arrivo!

A riportare le ultime informazioni sulla fotocamera degli iPhone 15 è il sito giapponese Nikkei, secondo il quale Apple doterà i prossimi melafonini di sensori Sony CMOS che miglioreranno la qualità fotografica. L’azienda di Cupertino non si limiterà quindi ad aggiornare la fotocamera soltanto introducendo una lente periscopica. I sensori, infatti, consentiranno ai dispositivi di catturare una maggiore quantità di luce così da migliorare sensibilmente la qualità degli scatti effettuati.

Apple potrebbe avere intenzione di rendere la novità una prerogativa dei modelli di punta ma non è chiaro, anche l’arrivo dei nuovi sensori è ancora da accertare. Purtroppo sarà necessario attendere ancora parecchi mesi prima di poter stabilire se le anticipazioni trapelate in questi ultimi mesi si riveleranno affidabili o meno.