L’iPhone 14 di Apple è sul mercato da due mesi, quindi, naturalmente, circolano speculazioni sull’iPhone 15 per il prossimo anno. Le informazioni più recenti spiegano come le fotocamere dell’iPhone di prossima generazione aumenteranno le prestazioni delle immagini.

Nessun aggiornamento dell’iPhone è completo senza che il sistema della fotocamera sia migliorato e l’iPhone 15 non farà eccezione. Secondo Nikkei Asia, Apple dipenderà dalla nuova tecnologia dei sensori Sony per migliorare la fotografia con l’iPhone 15. Secondo lo studio, la nuova tecnologia dei sensori di Sony ‘quasi raddoppia il livello di saturazione del segnale in ogni pixel’ per fornire una gamma più dinamica rispetto agli attuali sistemi di fotocamere per iPhone.

iPhone 15 arriverà il prossimo anno

Di conseguenza, dovrebbero esserci meno fotografie sovrasaturate o sottosaturate quando c’è una variazione significativa di luminosità tra il primo piano e lo sfondo. Rispetto ai sensori tradizionali, il nuovo sensore di immagine di Sony raddoppia quasi l’intensità del segnale di saturazione in ciascun pixel. In altre parole, in determinate condizioni, i sensori possono raccogliere più luce e ridurre la sovraesposizione o la sottoesposizione, consentendo alla fotocamera di uno smartphone di riprendere correttamente il volto di una persona anche se il soggetto si trova in controluce.

Secondo la fonte, la nuova tecnologia dei sensori di Sony ha un ‘nuovo design a semiconduttore che separa fotodiodi e transistor su strati di substrato distinti, consentendo al sensore di aggiungere più fotodiodi allo strato dedicato’.

Il prossimo autunno, l’iPhone 15 Pro riceverà un grande aggiornamento della fotocamera. Apple ha in programma di rilasciare il suo primo obiettivo periscopio, che sarà in grado di fornire un ingrandimento ottico aggiuntivo grazie a una disposizione dello specchio a 90 gradi. È probabile che tutti i modelli di iPhone 15 vengano convertiti da Lightning a USB-C, mentre le versioni Pro possono fornire velocità di trasferimento Thunderbolt per trasportare in modo efficiente enormi dati di immagini e video.