Esselunga è pazza con sconti al 70% sulla tecnologia, distrutta Amazon

Tra tutte le offerte che sono circolate durante l’ultimo periodo in cui si è parlato solo ed esclusivamente di Black Friday, diversi colossi sono riusciti a prendere il sopravvento. Amazon sembrerebbe aver dato di più, ma non bisogna biasimare tutte le realtà che si estendono sul territorio italiano tra i negozi fisici e grandi magazzini.

Sono diverse quindi le aziende che sono stata in grado di portare avanti un evento del genere alla grande, mettendo a rischio la leadership del celebre colosso del mondo e-commerce. Esselunga risulta certamente una delle aziende più attive, con i suoi negozi che sono stati letteralmente presi da salto durante la fine di questo mese di novembre.

Ricordiamo inoltre che le opportunità sono state talmente tante da concedere alle persone anche finanziamenti sfruttando i tassi fissi TAN e TAEG allo 0%. Su alcuni prodotti inoltre ci sono più di due anni di garanzia.

Esselunga lancia i suoi sconti per distruggere la concorrenza, il nuovo volantino parla chiaro con prezzi mai visti

In un negozio come Esselunga nessuno si sarebbe aspettato di trovare offerte clamorose che riguardassero il mondo della tecnologia.sul volantino invece è possibile vedere come siano disponibili diversi iPhone, come l’iPhone 13, l’iPhone 11 e l’iPhone SE 2020. I prezzi sono rispettivamente di 899, 498 e 399 euro.

No finisce però qui visto che ci sono anche tantissimi smartphone appartenenti ai principali marchi dell’est Europa, come OnePlus con il suo Nord CE 2 Lite che viene offerto a meno di 400 euro. C’è poi anche lo Xiaomi Redmi 9AT, l’Oppo A54s, il Motorola Moto G22 e molto altro ancora. Non mi resta che dare uno sguardo e eventualmente scegliere la modalità di acquisto.