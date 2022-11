TIM prepara l'inverno con 3 offerte da 100GB in 5G quasi gratis

Ora come ora i nomi sono sempre gli stessi, anche se TIM sembrerebbe avere una marcia in più visto il numero di offerte eccezionali che sono state prodotte ma soprattutto i prezzi mensili. Come potete notare proprio qui in basso ci sono tre soluzioni niente male, le quali sono indirizzate a cornici di pubblico diverse.

TIM: sono arrivate tre offerte, ecco la nuovissima YOUNG per gli Under 25 e le due Wonder con tutto incluso

TIM è uno di quei gestori che pian piano nel tempo è riuscito ad imporre i suoi ritmi, senza però dimenticarsi le grandi gesta del passato. Quello che è il gestore più famoso in Italia per via della sua grande esperienza sta ora provando a mettere in difficoltà gestori più piccoli ma molto più interessanti dal punto di vista del prezzo finale delle promozioni mobili.

TIM propone proprio per questo offerte di livello come la YOUNG ad esempio che è destinata a tutti gli Under 25. Questa promozione include al suo interno contenuti di altissimo livello per soli 9,99 € al mese per sempre. Ci sono infatti minuti illimitati verso qualsiasi gestore, SMS senza limiti e 100 giga di traffico dati per navigare sul web.

Le due Wonder poi, la Five e la SIX, hanno dalla loro parte il meglio, ovvero tutti quei contenuti che possono servire all’utente medio. La prima che costa 7,99 € al mese offre minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS e 70 giga in 5G, mentre la seconda a 9,99 € al mese offre 100 giga in 5G oltre a minuti ed SMS.