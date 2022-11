Con il diffondersi del lavoro da remoto, oggi “l’ufficio” di un lavoratore smart, può essere ovunque e richiedere strumenti professionali affidabili e portatili in grado di adattarsi a questa nuova flessibilità.

Gli accessori Lenovo Go nascono come accessori di alta qualità, orientati a migliorare lo stile di vita mutevole del lavoro da remoto e le esigenze di massima produttività. In occasione della recensione del ThinkPad Z13, Lenovo ci ha mandato alcuni di questi accessori da testare per voi.

Tastiera Wireless in due parti Lenovo Go:

Questa tastiera wireless ha sicuramente un design che non vi farà passare inosservati. Progettata per alleviare la pressione su avambracci, spalle e mani, è realizzata per garantire una postura corretta e per far sì che digitare sia il più comodo possibile sia da seduti che in piedi.

Il poggiapolsi è realizzato in sughero con rivestimento UV, in modo tale da essere resistente alle infiltrazioni. In effetti, la tastiera wireless in due parti Lenovo Go è abbastanza facile da tenere pulita e sostiene i palmi in una posizione naturale durante la digitalizzazione.

I tasti hanno una corsa sufficientemente lunga e nonostante inizialmente serve un po’ di tempo per prendere confidenza con la forma della tastiera, una volta che ci avrete fatto la mano, sarà un piacere digitare su di essa. Peccato soltanto che i tasti non sono silenziosi quando digiterete velocemente.

Potete acquistare la tastiera wireless in due parti Lenovo Go ad un prezzo di circa 139,00 €.

Mouse wirewless verticale Lenovo Go:

Non è la prima volta che proviamo un mouse verticale, anzi in realtà il nostro mouse principale in ufficio è verticale. Pesante che ci è stato regalato da un fisioterapista amico e questo dice tutto sulla qualità di questi tipo di mouse.

Il mouse verticale Lenovo Go a livello di estetica e materiali è uguale alla tastiera sopracitata, la parte inferiore è realizzata in sughero con rivestimento UV, in modo tale sa essere resistente alle infiltrazioni. Si percepisce sia alla vista, ma soprattutto al tatto, che questo mouse è costruito con materiali di alta qualità.

Se è la prima volta che usate un mouse verticale potrebbe risultarvi scomodo, tuttavia fidatevi che una volta che ci prenderete la mano non tornerete più indietro. Lenovo Go Mouse verticale costa circa 59,00 €.

Powerbank da 20.000 mAh Lenovo Go:

La batteria esterna USB-C Lenovo Go da 20.000 mAh per notebook, consente ai lavoratori remoti capacità di alimentazione elevate per notebook e dispositivi USB-C, garantendo la produttività negli spostamenti.

Il cavo integrato della batteria esterna USB-C Lenovo Go è fissato al dispositivo e facilmente accessibile tirando il logo Lenovo, offrendo prestazioni, sicurezza e mobilità quando ne avete bisogno.

Con 20.000 mAh e 65 W a disposizione, non dovete preoccuparvi di rimanere senza energia della batteria. Servono 3 ore circa per caricare completamente la batteria esterna, dopodiché avrete l’energia sufficiente per caricare almeno una volta il vostro laptop e più volte i vostri dispositivi mobili.

Potete acquistare questa Powerbank da 20.000 mAh Lenovo Go, ad un prezzo di circa 179,00 €.

Tastierino numerico wireless Lenovo Go:

Per svolgere calcoli numerici complessi, a volte una normale tastiera per laptop non è sufficiente. È qui che entra in gioco il tastierino numerico wireless Lenovo Go. Questo tastierino tattile e ad alta velocità di risposta con 21 tasti, ha un meccanismo a forbice abbastanza innovativo, una batteria ricaricabile a lunga durata e una connettività wireless a 2,4 GHz.

Inoltre è anche molto compatto e leggero, per portarlo ovunque. Anche qui grande qualità dei materiali come il resto degli accessori Lenovo Go, motivo per la quale questo tastierino numerico wireless costa circa 54,00 €.

Vivavoce cablato Lenovo Go:

Il vivavoce cablato Lenovo Go vi consente di sfruttare conferenze e audio di livello aziendale ovunque voi siate. Dotato di avanzati algoritmi di riconoscimento vocale e tecnologia di cancellazione dei rumori ambientali, questo dispositivo portatile plug-and-play è certificato Microsoft Teams ed è compatibile con altre piattaforme UC, per chiamate sempre ottimizzate.

Grazie al riconoscimento vocale, ai microfoni omnidirezionali e alla tecnologia audio di cui è dotato, che comprende la cancellazione dei rumori ambientali e il controllo dell’eco, le conferenze da remoto sono di un ottimo livello di qualità.

Progettato per effettuare conference call da qualsiasi luogo e dotato di funzionalità plug-and-play ideali per la portabilità e supporto ottimizzato per PC. Al termine della chiamata è sufficiente riporre il cavo nella base. Quindi è anche comodo da usare, e compatto per essere trasportato ovunque.

Potete acquistare questo vivoce cablato Lenovo Go ad un prezzo di circa 99,00 €.

Conclusioni:

Tutti gli accessori della linea Lenovo Go che abbiamo tesato in questa recensione sono risultati prodotti di alta qualità costruttiva, volti a migliorare la produttività. Certo consentono di crearvi una workstation ovunque voi andiate, ma questo significa dover avere uno zaino dedicato solo a questi accessori. Fossero un pelo meno cari sarebbero perfetti, ma dopotutto la perfezione non esiste, quindi vanno benissimo così.