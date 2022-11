Twitter è la piattaforma su cui si muove la comunità crypto e anche dove si affrontano i principali temi del settore. Con oltre 300 milioni di utenti attivi, è uno dei social network con la maggiore influenza culturale e politica. Dato che il social network ha un nuovo proprietario, alcuni si sono chiesti se le criptovalute arriveranno su Twitter grazie a Elon Musk.

Le idee dell’imprenditore sul futuro delle criptovalute di Twitter non sono attualmente chiare. Ed è per questo che c’è chi sta iniziando a passare a social network alternativi e decentralizzati.

Dopo mesi di avanti e indietro e di colpi di scena, Elon Musk ha finalmente acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari. Tutto è iniziato nell’aprile 2022, quando Musk è diventato il maggiore azionista di Twitter con una quota del 9,2%. L’imprenditore inizialmente voleva entrare a far parte del consiglio di amministrazione, quindi si è offerto di acquistare il social network a $ 54,20 per azione. Tuttavia, dopo aver firmato un accordo vincolante, Musk ci ha ripensato, lamentando l’eccessiva presenza di bot e profili fake sul social network. A luglio Musk ha annunciato che avrebbe acquistato Twitter perché il social network aveva nel frattempo citato in giudizio l’imprenditore per costringerlo a rispettare l’accordo.

Ecco le modifiche che potrebbero arrivare sulla piattaforma

Il 29 ottobre, giorno dell’acquisizione ufficiale, le azioni di Twitter hanno chiuso in rialzo dello 0,3% a $ 53,86 e il venerdì successivo Twitter è stato cancellato dalla borsa di New York. Elon Musk è entrato nella sede del social network e la prima cosa che ha fatto è stata licenziare alcuni manager e dipendenti di Twitter.

Le modifiche in discussione sono:

Garantire la massima libertà di parola e di espressione;

Combatti i profili fake per eliminare le truffe;

Rivedere le politiche su pubblicità e inserzionisti;

Monetizzare i contenuti per favorire i creatori;

Abbonamento a pagamento per account verificati a $ 8 al mese;

Abilitazione pagamenti in Dogecoin.