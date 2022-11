Le telecomunicazioni stanno già affrontando un aumento dei costi energetici sulla scia dell’espansione delle loro reti 5G. Secondo MTN Consulting, ci sarà una pressione al rialzo sul rapporto tra servizi pubblici e spesa Opex con il passaggio alle reti mobili 5G. Una tipica stazione base 5G consuma fino al doppio o più della potenza di una stazione base 4G.

La spesa delle telecomunicazioni per i servizi di pubblica utilità (elettricità, carburante e acqua) è stata pari al 5,2% di Opex nel 2020. L’adozione del 5G sta facendo aumentare i costi, poiché diversi primi utenti hanno visto aumenti della spesa per i servizi pubblici.

Il rapporto Reuters afferma che la Russia ha deciso di interrompere le forniture di gas attraverso la rotta di approvvigionamento chiave dell’Europa sulla scia del conflitto in Ucraina e lo sviluppo si tradurrà in una carenza di energia per tutti gli operatori di telecomunicazioni.

Funzionari dell’industria delle telecomunicazioni affermano che un inverno rigido metterà alla prova l’infrastruttura di telecomunicazioni europea, costringendo le aziende e i governi a cercare di mitigare l’impatto.

Bisogna resistere in questi mesi

Attualmente non ci sono abbastanza sistemi di backup nei paesi europei per gestire le interruzioni di corrente, e ciò aumenterà il numero di interruzioni delle linee telefoniche.

Diversi paesi dell’Unione Europea stanno cercando di garantire che le comunicazioni possano continuare anche se le interruzioni di corrente finiscono per esaurire le batterie di backup installate sulle migliaia di antenne cellulari sparse sul loro territorio.

L’Europa ha quasi mezzo milione di torri di telecomunicazioni e la maggior parte di esse dispone di batterie di riserva che durano circa 30 minuti per far funzionare le antenne mobili.

I produttori di apparecchiature per telecomunicazioni Nokia ed Ericsson stanno lavorando con gli operatori mobili per mitigare l’impatto di una carenza di energia.

Gli operatori di telecomunicazioni europei devono rivedere le loro reti per ridurre il consumo di energia extra e modernizzare le loro apparecchiature utilizzando progetti radio più efficienti dal punto di vista energetico, hanno affermato i dirigenti delle telecomunicazioni.

Le società utilizzano dei oftware per ottimizzare il flusso del traffico, mettere in modalità riposo le torri quando non sono in uso e spegnere diverse bande di spettro per risparmiare energia, come TIM e Iliad già fanno.