DAZN ha deciso ufficialmente di lanciare una ghiotta promozione per il Black Friday 2022. Infatti, con una mail inviata a tutti i suoi ex clienti, la società ha comunicato che fino al giorno 28 novembre 2022, sarà possibile ottenere uno sconto davvero molto importante su Amazon comprando la carta prepagata di DAZN Plus.

DAZN Plus: sconto pazzo di 40 euro sull’abbonamento trimestrale, ecco come

Nel dettaglio, la piattaforma che trasmette le partite di Serie A in diretta e non solo, ha spiegato come sarà possibile usufruire di tre mesi di DAZN Plus ad un prezzo davvero speciale di 79,90 euro al posto di 119,97 euro di listino.

Per completare l’acquisto si dovranno effettuare dei procedimenti molto semplici. Il servizio OTT inoltre ci tiene a spiegare che il prezzo scontato non viene visualizzato subito nella scheda. Verrà infatti applicato prima della conferma del pagamento. Ecco di seguito tutti i passaggi da fare per poter godere della nuova promozione di DAZN:

Di seguito la procedura per ottenere la promozione:

Vai su Amazon cliccando sul bottone. Acquista la carta prepagata digitale al prezzo speciale. Lo sconto viene automaticamente applicato prima della conferma del pagamento. Si riceverà via email la carta prepagata insieme al codice per l’attivazione dell’abbonamento. Effettuare il login in DAZN con la email e la password DAZN ad esso associata. Riscattare il codice ricevuto via email come metodo di pagamento.

La società di streaming ci tiene comunque a specificare che dopo i tre mesi del periodo prepagato, l’abbonamento scadrà e non verrà rinnovato in automatico; eccezion fatta se dovessimo aggiungere al nostro account un metodo di pagamento. In tal caso, la sottoscrizione verrà rinnovata in automatico a 39,99 euro al mese.