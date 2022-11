Un settore in crisi, quello delle telecomunicazioni (comunemente abbreviato TLC), di questo e delle proposte del CEO di Telco al Governo Italiano si parlerà al 5G Italy 2022, la conferenza che si terrà a Roma, il 30 novembre ed il 1 dicembre, presso la prestigiosa Galleria del Cardinale Colonna a Roma.

Nel corso della conferenza internazionale, gli operatori di telecomunicazioni invieranno appunto le proprie proposte al Governo, con l’obiettivo di rilanciare il prima possibile il settore delle TLC. L’appuntamento annuale si rinnova focalizzandosi sulla crescita, e riaffermandosi come la manifestazione più importante, in Italia, dedicata al mondo del 5G e alle sue applicazioni.

5G Italy: tanti speaker in programma

La Conferenza è promossa ed organizzata dal CNIT (acronimo di Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni), e presenta il titolo “5G Italy – verso le TLC del Futuro“. Oltre 70 speaker nazionali e internazionali presenzieranno all’evento, per un confronto costruttivo, invece, dal Governo arriveranno:

Alessio Butti – il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

– il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Augusta Montaruli – Sottosegretario al Ministero dell’Università e della Ricerca.

In aggiunta sono attesi:

Raffaele Fitto – Ministro per gli Affari europei per le politiche di coesione e per il PNRR.

– Ministro per gli Affari europei per le politiche di coesione e per il PNRR. Adolfo Urso – Ministro delle imprese e del Made in Italy.

Come anticipato, anche l’edizione del 2022 rappresenta un punto di incontro e di approfondimento sulle sfide tecnologiche, affrontando anche tutte le questioni aperte nel settore, puntando nel contempo anche verso le attività di ricerca, di sviluppo e di realizzazione in corso in Italia, senza dimenticarsi dei progetti del nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

La partecipazione alla conferenza sarà in presenza, presso la location indicata (posti già riservati), oppure online previa registrazione al seguente sito.