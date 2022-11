La famiglia di smartphone realizzati da vivo si amplia con l’arrivo di due modelli appartenenti alla serie Y: Y35 e Y22s. Il quinto brand produttore di smartphone al mondo vuole così offrire a tutti i consumatori degli smartphone basati su un ottimo rapporto prezzo-prestazioni.

vivo Y35: fotocamera da 50MP ed Extended RAM 3.0

Il nuovo vivo Y35 è pensato per offrire uno smartphone facile da usare, con una batteria capiente e un sistema di fotocamera avanzato. Andando a guardare la scheda tecnica più nel dettaglio, il display ha una diagonale da 6,5 pollici con una risoluzione FHD+ (2408x1080p) con una frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Il SoC Qualcomm Snapdragon 680 è affiancato da 256GB di memoria interna e 8GB di RAM con una feature molto interessante. Grazie alla funzione innovativa Extended RAM 3.0 è possibile raddoppiare virtualmente la memoria RAM raggiungendo così i 16GB.

Il comparto fotografico di Y35 è costituito da una tripla camera. Il sensore principale vanta una risoluzione da 50 MP a cui si affianca una lente macro da 2 MP e una fotocamera bokeh da 2 MP. Non manca la modalità di scatto Super Night Mode per ottenere foto nitide e luminose anche in condizioni di illuminazione difficili.

La batteria di Y35 è da 5000 mAh con la possibilità di sfruttare la Fast Charge da 18W. Con la ricarica rapida, la batteria passa dall’1% al 70% in 70 minuti. I colori disponibili al lancio sono Dawn Gold e Starlight Blue mentre il prezzo consigliato è di 349,00 euro.

vivo Y22s: tripla fotocamera e RAM da 6GB

Il design di Vivo Y22s è molto simile a quello del “fratello maggiore” Y35 ma a cambiare è la dotazione hardware. Il display LCD è da 6,55 pollici con una risoluzione HD+ (pari a 1.612 x 720 pixel) e refresh rate a 90Hz.

Il SoC Qualcomm Snapdragon 680 è affiancato da 128GB di memoria interna e 6GB di RAM a cui si aggiungono 2GB virtuali. Andando a guardare il comparto fotografico, troviamo come ottica principale un sensore da 50MP affiancato da una lente macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera anteriore è da 8MP.

La batteria da 5.000mAh garantisce tantissime ore di utilizzo e in caso di necessità è possibile sfruttare la ricarica rapida a 18W. I colori disponibili al lancio sono Starlit Blue e Summer Cian mentre il prezzo consigliato è 269,00 euro. Entrambi i modelli sono disponibili per l’acquisto online e presso i principali negozio di elettronica.