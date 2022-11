The Witcher 3: Wild Hunt continua a ricevere aggiornamenti e CD Projekt Red ha rivelato cosa anticipare quando il prossimo grande aggiornamento uscirà il 14 dicembre. Una delle principali nuove funzionalità del PC è una modalità immagine, che consente ai giocatori di catturare e condividere fotografie. Secondo lo studio, in seguito si terrà un concorso per la modalità immagine. Per anni, i fan si sono chiesti se il gioco avrebbe mai avuto un’opzione per le immagini, e ora ce l’ha.

Inoltre, sarà disponibile una nuova fotocamera per PC, che avvicinerà la fotocamera a Geralt. I giocatori possono modificare la disposizione della telecamera per varie circostanze come esplorazione, battaglia e cavalcare Roach. Su PC, The Witcher 3 avrà anche ray-tracing e occlusione ambientale, oltre a impostazioni “ultra-plus” che porteranno ulteriori dettagli sui personaggi sullo sfondo e sulle caratteristiche ambientali.

The Witcher 3 continua a ricevere aggiornamenti

I giocatori su PlayStation 5 e Xbox Series X | S possono aspettarsi le impostazioni di prestazioni e qualità, che consentono loro di preferire le prestazioni (maggiore frequenza dei fotogrammi) o la qualità (migliore grafica). Ray–tracing, ambient occlusion e altri miglioramenti grafici saranno disponibili anche per i possessori di PS5 e Xbox Series X. Questi non saranno disponibili per la serie S meno potente, sebbene includa scelte a 30 fps e 60 fps.

The Witcher 3 su PS5 trarrà vantaggio dal feedback tattile e dai trigger adattivi del controller DualSense, consentendo ai giocatori di “sentire” l’azione mentre colpiscono un avversario con una spada o eseguono magie. Ci sarà anche una nuova modalità speciale in cui i giocatori potranno lanciare segni tenendo premuto L2 e utilizzando i pulsanti frontali invece di dover aprire ogni volta il menu radiale.

L’aggiornamento include anche una serie di ulteriori miglioramenti della qualità della vita, come nuove opzioni di camminata e jogging per Geralt e la possibilità di modificare la dimensione dei sottotitoli del gioco. Anche i filmati dovrebbero essere aggiornati per gestire eventuali problemi di lag. Con l’ultimo aggiornamento, gli utenti possono ora interrompere i filmati del gioco. Le note sulla patch complete verranno rilasciate più vicino alla data di lancio, con gli sviluppatori che suggeriscono che potrebbero esserci altre “sorprese” in arrivo.