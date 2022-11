L’operatore virtuale Very Mobile ha appena lanciato una nuova offerta con ben 300 GB di traffico internet al mese con prezzi a partire da 6,99 euro al mese.

Grazie alla semplificazione del portafoglio che ha attuato nelle scorse ore Very Mobile, per le nuove attivazioni l’operatore ha deciso di aumentare i Giga a disposizione di alcune sue attuali offerte. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile lancia una nuova offerta con 300 GB di traffico internet

Oltre al rinnovamento del portafoglio di tariffe con minuti, SMS e Giga, la principale novità che è stata introdotta è la prima offerta solo dati di Very Mobile, che sarà denominata Very 13,99 300 GB. In generale, tutte le offerte con minuti e SMS illimitati di Very avranno un minimo di 100 Giga, con possibilità di avere 150 Giga o un massimo di 220 Giga.

La nuova offerta è dedicata solamente ai nuovi clienti che attiveranno un nuovo numero, e al costo di 13,99 euro al mese includerà solo 300 Giga di traffico dati in 4G, ma in questo caso sfruttabili alla massima velocità disponibile, di conseguenza senza il limite dei 30 Mbps in download ed upload. Il costo di attivazione previsto è di 9.99 euro.

Eventuali minuti e SMS effettuati con la nuova offerta solo dati verranno tariffati a consumo al costo 29 centesimi di euro al minuto per le chiamate e a 29 centesimi di euro per ogni SMS. In Roaming UE si potranno utilizzare fino a 12,80 Giga al mese per tutto il 2022 e il 2023. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.