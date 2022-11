Nei prossimi anni ogni punto luminoso su 15 che vedremo nel cielo sarà un satellite. Questo sarà devastante per la ricerca in astronomia e cambierà completamente il cielo notturno in tutto il mondo.

Per scoprire in che misura il cielo notturno sarà influenzato dalla luce solare riflessa dalle megacostellazioni satellitari pianificate, è stato costruito un modello computerizzato open source che prevede la luminosità dei satelliti vista da diversi luoghi sulla Terra, in diversi momenti della notte, in diverse stagioni. E’ stata anche creato una semplice app Web basata su questa simulazione.

Il modello utilizza i dati di 65.000 satelliti di diverse società: Starlink, Amazon, OneWeb (Regno Unito) e StarNet/GW (Cina). E’ stata anche calibrata la simulazione per far corrispondere le misurazioni del telescopio dei satelliti Starlink, poiché sono di gran lunga i più numerosi.

Finora Starlink ha fatto alcuni passi avanti verso l’oscuramento dei propri satelliti sin dal loro primo lancio, e la maggior parte è ancora visibile ad occhio nudo.

Un problema da non sottovalutare

Le simulazioni mostrano che da ogni parte del mondo, in ogni stagione, ci saranno da decine a centinaia di satelliti visibili per almeno un’ora prima dell’alba e dopo il tramonto. E’ facile sfuggire all’inquinamento luminoso urbano quando si è in campeggio o ci si trova su un posto elevato, ma le simulazioni mostrano che non si può sfuggire a questo nuovo tipo di inquinamento luminoso satellitare in nessuna parte della Terra, nemmeno al Polo Nord.

I luoghi più gravemente colpiti sulla Terra saranno 50 gradi nord e sud, vicino a città come Londra, Amsterdam, Berlino, Praga, Kiev, Vancouver e Calgary. Al solstizio d’estate, da queste latitudini, ci saranno quasi 200 satelliti visibili ad occhio nudo per tutta la notte.

Le osservazioni del telescopio sono fondamentali per conoscere il nostro universo e stanno per diventare molto, molto più difficili a causa dello sviluppo non regolamentato dello spazio.

Gli astronomi stanno creando alcune strategie per mitigare il problema, ma richiederanno tempo e sforzi.