La tecnologia ha reso la vita molto più comoda, inclusa la guida. Inutile dire che gli smartphone sono all’avanguardia. Ne consegue, quindi, che le app hanno svolto un ruolo enorme nel rendere la vita molto più semplice per tutti. Dalle librerie musicali alla navigazione GPS, le app per smartphone hanno avuto un enorme impatto sulla guida e sulla vita delle persone in generale.

Naturalmente, se c’è una cosa con cui la maggior parte dei conducenti vorrebbe che le app per smartphone aiutassero, questo sono gli ingorghi. Per fortuna, quelle preghiere sono state esaudite.

Waze

Waze è diventata rapidamente un’app di navigazione popolare e per una buona ragione: è eccellente e aiuta i conducenti ad arrivare dove stanno andando il più rapidamente possibile

Tuttavia, Waze è anche tra le migliori app per il traffico. Dal momento che è forse la migliore app di navigazione disponibile, la maggior parte dei percorsi che accompagna i conducenti evita gli ingorghi. Se il percorso più veloce ti porta nel traffico, tuttavia, verrai avvisato: Il GPS ti mostrerà il tuo percorso e il traffico su ogni tratto. Se vuoi evitare parte del traffico sul percorso scelto, puoi scegliere un nuovo percorso.

Google Maps

Google Maps è il sistema di navigazione più conosciuto disponibile. Per fortuna, è anche una delle migliori app per il traffico. Nella barra laterale dell’app, puoi selezionare “Opzione traffico”. Se scegli questa funzione, vedrai una mappa di tutte le strade vicine, codificate a colori per mostrarti quanto traffico c’è. Uno sguardo a questa mappa ti consentirà di scegliere un percorso che eviti il ​​traffico in cui non vuoi trovarti.

INRIX

INRIX è un’ottima app senza pubblicità per chiunque cerchi di evitare il traffico. INRIX consente agli utenti di segnalare incidenti e altri pericoli stradali. Basta aprire l’app e sfruttare il traffico in tempo reale e il routing per evitare le code. Fornisce anche notifiche quando le strade chiuse riaprono.

Inutile dire che non dovresti mai utilizzare queste app sul traffico mentre guidi. Cercare di navigare con il tuo smartphone mentre sei al volante è una delle cose più pericolose che puoi fare come pilota. Anche se sei nel traffico, è un rischio che non vale la pena correre.

Invece, utilizza queste app sul traffico prima di entrare nel tuo veicolo. Ti aiuteranno a risparmiare tempo, a sentirti più sano di mente, a guidare in sicurezza e a superare tutti i cattivi ingorghi.