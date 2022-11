Oggi partiranno i Mondiali di Qatar 2022, posti al centro di quasi ogni dibattito nelle ultime ore. Ciò a causa dell’alto sfruttamento dei lavoratori per realizzare gli stadi, atteggiamento che a molti di questi è costata addirittura la vita.

Ciononostante, oggi ci sarà la prima partita dei padroni di casa contro l’Ecuador e, anche se l’Italia non ci sarà, molti italiani hanno comunque intenzione di visionare le partite del torneo.

Nel nostro Paese le partite verranno trasmesse in diretta dalla Rai, capace di accaparrarsi i diritti televisivi di tutte le altre emittenti, diventando di fatto Broadcaster Ufficiale della competizione calcistica più importante al mondo.

Ciò che rende ancora più interessante questa trasmissione è la possibilità che ha fornito la Rai ai telespettatori: guardare le partite in 4K. Come? Scopriamolo di seguito.

Mondiali di Qatar 2022 sulla Rai: come guardare le partite in 4K

Per guardare le partite in 4K sulla Rai, dovremo recarci sul nuovo apposito canale della Rai in 4K, disponibile sul digitale terrestre. Alternativamente, è possibile affidarsi a Tivùsat, collegandosi al canale 210, o al digitale terrestre all’LCN 101.

Per il digitale terrestre, Rai potrà utilizzare un sistema di trasmissione ibrido, il quale andrà a sfruttare la modalità HbbTV 2.0.1 per riuscire a garantire la visione delle partite in 4K anche termite internet.

A quanto pare, la Rai ha fatto sapere che per guardare i match in 4K c’è bisogno di una buona connessione, essendo che le partite verranno trasmesse in 15 MB/s. Il canale è disponibile al 101 del digitale terrestre. Per arrivarci basterà collegarsi e la TV in modalità ibrida si connetterà al server Rai per offrire il segnale in 4K.