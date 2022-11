L’operatore francese Iliad ha recentemente chiuso la commercializzazione della propria offerta denominata Flash 160 e al suo posto ha lanciato nuovamente la Giga 120.

Questa offerta è disponibile anche per i già clienti dell’operatore, che potranno richiedere l’upgrade in modo totalmente gratuito. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad ha lanciato Giga 120

Iliad Giga 120 è nuovamente sottoscrivibile a partire dallo scorso 11 Novembre 2022, sia per i già clienti Iliad che per i nuovi clienti, in quest’ultimo caso tramite tutti i canali di vendita dell’operatore. L’offerta comprende ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 120 Giga di traffico dati validi anche in 5G, il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese.

Come anticipato precedentemente, la procedura di upgrade per i già clienti rimane valida fino a nuova comunicazione anche per l’offerta solo dati dell’operatore, denominata Iliad Dati 300. Si ricorda che Iliad Dati 300 prevede soltanto un bundle di 300 Giga di traffico dati ogni mese validi fino in 4G+, con una velocità massima pari a 390 Mbps in download e 50 Mbps in upload, al costo di 13,99 euro al mese.

Con la procedura di cambio offerta messa a disposizione da Iliad, attualmente i già clienti con tutte le precedenti offerte possono richiedere dunque l’upgrade verso Giga 120 o verso Dati 300, in entrambi i casi fino a nuova comunicazione. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.