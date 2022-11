Truffa di Albert Abrams, il furbo dottore che inventò il dinamizzatore

Wanna Marchi (e la serie Netflix ispiratole) insegna che le frodi son sempre esistite. Certo, al giorno d’oggi la probabilità di incombere in una di queste è ancor più alta poiché le si possono trovare anche e soprattutto nel web. A prova del passato (remoto) c’è anche la truffa di Albert Abrams. Egli faceva credere al mondo di aver creato il dinamizzatore, ma qual era l’assurda verità?

Truffa di Albert Abrams: l’uomo che sapeva diagnosticare il cancro

Quella di Albert Abrams fu una vera e propria impresa. Egli si laureò come dottore all’Università di Heidleberg nel 1882, anche se voci dicono il contrario. In ogni caso una cosa è certa: egli raggiunse la fama per aver creato un dispositivo straordinario (o almeno così diceva), ovvero il “dynamizer”, traducibile in dinamizzatore.

Cosa sarebbe? Si trattava dell’utilizzo di magneti per curare il mal di pancia, in quanto “l’energia umana ha polarità”. Egli diceva che questo fosse in grado di conoscere “il sesso, la razza e la malattia” di qualsiasi persona. Come funzionava? Il “dottore” si faceva spedire una goccia di sangue dal paziente di turno all’interno di un pezzo di carta, mentre era rivolto verso ovest. Il campione veniva poi inserito in una macchina, che alimentava i dispositivi Rheostatic Dynamizer, il Vibratory Rate Rheostat, e il Measuring Rheostat.

“Il dottor Abrams afferma di essere in grado di dire con questo mezzo se l’individuo, il cui sangue viene ‘esaminato’, soffre di sifilide, sarcoma, carcinoma, febbre tifoide, malaria, gonorrea o tubercolosi e, in tal caso, se l’area malata può anche diagnosticare la gravidanza e la paternità del feto con lo stesso metodo” diceva l’American Medical Association (AMA). Ma non solo, perché egli diffondeva anche la notizia che il suo dispositivo fosse addirittura in grado di prevedere la morte dei personaggi del passato attribuendogli infezioni trasmesse sessualmente.

“Quando l’autografo di Samuel Pepys venne analizzato, Albert Abrams lo accusò di soffrire di sifilide congenita”, ha spiegato l’AMA. “Gli autografi di Henry Wadsworth Longfellow e Edgar Allen Poe diedero lo stesso risultato secondo lui”. Peccato che le sue teorie vennero smantellate da una semplice goccia di inchiostro rosso alla quale egli, senza saperlo, diede una cura di 250 dollari.