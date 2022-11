Vodafone Silver folli: con meno di 8 euro al mese ecco 200GB in 5G

Vodafone è uno dei gestori che gli utenti hanno deciso di abbandonare più frequentemente, a causa soprattutto dei prezzi che qualcuno definirebbe troppo alti. Nulla da dire invece in merito alla qualità, cosa che accade in tutta Europa dove il gestore risulta il migliore per via della sua connessione di rete.

Vodafone sorprende la concorrenza a colpi nuove offerte che di certo non si tirano indietro dall’offrire tanti nuovi contenuti interessanti

L’obiettivo principale di Vodafone ora come ora è quello di recuperare utenti ma anche di far capire ai gestori di doversi preoccupare visto che i prezzi sono diventati bassissimi come nel caso delle due nuove offerte. Stiamo parlando delle nuovissime Vodafone Silver, due soluzioni molto simili tra loro ma che cambiano sotto certi aspetti emblematici.

Il nome resta infatti lo stesso ma a cambiare sono i contenuti per quanto riguarda la connessione di rete e soprattutto il prezzo. La prima delle due permette infatti di avere ogni mese minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi, messaggi senza limiti verso tutti e infine anche 150 giga per navigare sul web con il 5G. Il prezzo è di 7,99 € al mese.

La seconda delle due invece costa 9,99 € perché i contenuti sono migliori. Questa offre oltre a minuti ed SMS illimitati verso qualsiasi provider, anche 200 giga di connessione dati in 5G. Ricordiamo inoltre che tutti quelli che sottoscriveranno una di queste due offerte entro il mese di novembre, avranno l’opportunità di pagare i primi 30 giorni solo 5 euro.