Il lancio del significativo aggiornamento di Windows 11 2022 (22H2) non è stato esattamente super fluido e ora c’è un’altra preoccupazione da segnalare: Microsoft osserva che alcuni utenti potrebbero subire ‘prestazioni inferiori al previsto in alcuni giochi’.

Questo è il problema più recente nell’elenco dei problemi noti che è controllata da Microsoft ed è definita come una componente che causa giochi lenti o che soffrono di lag mentre vengono riprodotti. Se è qualcosa che hai osservato da quando è stato installato l’aggiornamento, non sei l’unico ad averlo notato. Secondo Microsoft, il problema è causato da alcuni giochi e programmi che ‘attivano inavvertitamente strumenti di debug delle prestazioni della GPU non progettati per essere utilizzati dagli utenti’. Ciò significa che la funzione è un componente integrato di Windows 11 che viene attivato quando non dovrebbe esserlo.

Windows 11, se avete problemi con i giochi potete risolvere così

Se hai già installato l’aggiornamento 22H2, la raccomandazione ufficiale è che l’aggiornamento delle app e dei giochi interessati a versioni più recenti ‘potrebbe’ risolvere il problema. Tuttavia, Microsoft ha temporaneamente interrotto il roll-out dell’aggiornamento sui PC che ritiene possano essere soggetti al bug.

A parte questo, Microsoft ha dichiarato che sta ‘lavorando su una risoluzione e fornirà un aggiornamento in una versione imminente’, il che si traduce in ‘dovrai aspettare fino a quando una soluzione non sarà inclusa in un futuro Windows 11 patch’, quindi, in altre parole, dovrai mantenere la calma e attendere fino al rilascio di una patch per Windows 11 nel prossimo futuro.

Potresti essere ancora in grado di ripristinare una versione precedente di Windows 11 mentre Microsoft risolve il suo codice. Per fare ciò, vai al menu Impostazioni, seleziona Sistema, quindi seleziona Ripristino e infine seleziona Torna indietro. Questo ti porterà alla versione del programma che non aveva l’aggiornamento 22H2 installato.