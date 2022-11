Sono state rivelate le specifiche dei nuovi Core i5-13500H e il Core i7-13700H, due dei prossimi processori mobili Intel Raptor Lake.

Le versioni Core i5 e Core i7 hanno rispettivamente 12 e 14 core, proprio come i loro predecessori. Si differenziano dalle controparti desktop , dove il numero di core E-core è notevolmente aumentato. Ad esempio, il Core i9-13900K ha aumentato il numero di E-core da otto a sedici, mentre il Core i9-12900K includeva otto P-core e otto E-core.

Aumenti simili sono stati osservati sui componenti desktop di fascia bassa di Intel, come il Core i7-13700K e il Core i5-13600K.

Specifiche tecniche

Otto E-core sono presenti in ogni Core i7-12700H e Core i5-12500H, che è lo stesso numero delle CPU desktop Core i7-13700K e Core i5-13600K e il doppio di quello di Alder Lake Core i7-12700K e i5- 12600K. Nel bene e nel male, sembra che Intel abbia stabilito che queste CPU mobili non richiedono core E o P aggiuntivi. Il numero di core delle parti mobili di Raptor Lake è identico a quello dei suoi predecessori, quindi possiamo esserne certi.

Pertanto, non dovremmo aspettarci che questi chip funzionino in modo significativamente migliore nel multi-threading rispetto a Alder Lake, come fanno i componenti desktop Raptor Lake. Ma con tutti i miglioramenti apportati da Intel alla nuova architettura, queste parti avranno core ad alte prestazioni e una velocità maggiore. Gli E-core dovrebbero anche ottenere alcuni miglioramenti, come un leggero aumento della velocità di clock, simile a quello che abbiamo visto con i chip desktop Raptor Lake.