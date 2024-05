Apple iPhone 15 Pro è lo smartphone che oggi dovete pensare di acquistare, nell’idea di riuscire ad entrare di diritto nel mondo dell’azienda di Cupertino, cercando di godere delle migliori prestazioni, ed allo stesso tempo riuscendo a risparmiare molto più del previsto.

Il modello in questione prevede 128GB di memoria interna, ed è importante selezionare la variante con il quantitativo corretto, per il semplice fatto che la ROM non potrà in nessun modo essere incrementata con l’ausilio di una microSD (come accade per tutti i dispositivi di questo tipo). La colorazione invece non lega come il suddetto quantitativo, potrete scegliere tra le quattro effettivamente disponibili.

Apple iPhone 15 Pro: offerta da non credere

L’offerta applicata direttamente su Apple iPhone 15 Pro può davvero essere considerata quasi imperdibile, per il semplice fatto che il prezzo di vendita del prodotto è stato ridotto di quasi 300 euro, dato appunto il listino originario di 1239 euro. La riduzione porta ad una spesa finale di soli 949 euro, per avere tra le mani un dispositivo no brand con anche garanzia legale della durata di 24 mesi. Collegatevi qui per l’acquisto.

Il punto forte del nuovo smartphone è sicuramente l’estetica, non tano il design ed il form factor, che sono restati invariati, quanto proprio nella scelta dei materiali di costruzione, con l’introduzione del titanio per una maggiore robustezza sul medio/lungo periodo. Il display resta l’ottimo Super Retina XDR da 6,1 pollici di diagonale, che viene migliorato dal refresh rate che raggiunge i 120Hz, oltre all’accrocchio grafico della Dynamic Island. Il processore è un gradino superiore all’A17 di iPhone 15, raggiungendo l’A17 Pro, per prestazioni sempre più all’avanguardia e capaci di soddisfare le esigenze anche di tutti gli utenti. La spedizione è direttamente gestita da Amazon, la cui consegna è prevista in tempi molto brevi.