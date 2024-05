Il ventitreesimo rapporto di ANIASA ha rivelato un aumento della mobilità a noleggio tra gli automobilisti italiani. Secondo i dati rivelati sembra che questo particolare settore rappresenti il 30% delle immatricolazioni nazionali. Di questa percentuale, una quota in aumento è rappresentata dai modelli elettrificati. Nello specifico, il 33% delle nuove vetture elettriche ed il 53% di quelle ibride Plug–in che sono state immatricolate in Italia sono a noleggio.

Il rapporto ANIASA ha anche evidenziato una crescita del mercato auto italiano nel 2023 rispetto al 2022 del +19%, anche se presenta ancora percentuali negative (-20%) in relazione al periodo pre–pandemico (2019).

ANIASA conferma la crescita del noleggio

Nel 2023 il settore del noleggio delle auto ha continuato a crescere raggiungendo circa 14 miliardi di euro, toccando il record di immatricolazione con oltre 525.000 unità, pari a circa il 30% dell’intero mercato italiano.

Questa tipologia di mobilità presenta circa 137 mila unità (+12%). Secondo i dati emersi dal rapporto il noleggio a breve termine ha raggiunto valori interessanti. La maggior parte, la natura di queste pratiche sono di natura turistica. Infatti, 6 noleggi su 10 avvengono negli aeroporti. Il noleggio a lungo termine invece si sta rivelando un vero e proprio boom. Nel dettaglio, il fatturato complessivo nel 2023 ha raggiunto quota 10,6miliardi di euro con circa 1,2milioni di veicoli e una crescita delle immatricolazioni pari al 23,6%. Entro la fine del 2023 i servizi di noleggio a lungo termine hanno raggiunto ben 254.000soggetti. La maggioranza della flotta complessiva (l’80%) si concentra a Roma e Milano.

Questa la situazione registrata nel 2023. Nel 2024 il settore del noleggio, come mostrato dal rapporto ANIASA, ha registrato un’ulteriore crescita. Con questi dati, il sistema al momento si trova su una quota di incidenza del 31% sulle immatricolazioni a livello nazionale. Il noleggio a breve termine ha registrato un fatturato pari al +7% e il numero di noleggi è salito del 5%. Ottime le immatricolazioni che hanno registrato un +92%. Anche il noleggio a lungo termine ha registrato dati positivi con un giro d’affari che registra +14% e la flotta che aumenta dell’8%. In questo caso è stato però registrato un calo delle immatricolazioni pari al 15%. La causa dipende soprattutto dal ritardo dell’entrata in vigore dei nuovi incentivi per il 2024.