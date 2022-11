Lidl riesce ancora una volta ad avere la meglio sulle rivali del settore, i prezzi del volantino dell’azienda sono decisamente più bassi del normale, e sono applicati non solo sui beni di prima necessità, ma anche su un numero impressionante di prodotti di elettronica generale.

Il risparmio da Lidl è veramente assurdo, gli acquisti possono tranquillamente essere completati in ogni negozio sul territorio, con la possibilità di scoprire ogni giorno quali sono i prezzi più bassi del momento, data la disponibilità degli sconti nei vari negozi sparsi per le regioni del nostro paese, senza differenze di alcun tipo.

Lidl: le offerte vi lasceranno a bocca aperta

Le nuove offerte Lidl sono in assoluto incredibili, in questi giorni gli utenti hanno davvero la possibilità di ridurre al massimo la spesa finale da sostenere, riuscendo infatti a spendere poco o niente su tutto. I prodotti disponibili in negozio sono più che altro legati alla cucina, in particolare si trovano il Monsier Cuisine Smart, il nuovo robot da cucina che assomiglia, in termini di funzioni ovviamente, al bimby TM6, in vendita a soli 449 euro.

Sempre restando nel medesimo ambito, sono anche disponibili altri prodotti di ottima fascia, quali possono essere il bollitore elettrico, il tostapane, o anche la raclette che integra funzioni di pizza, tutti acquistabili ad un prezzo massimo di 80 euro (per quanto riguarda più che altro la macchina per il pane). I dettagli del volantino sono raccolti sul sito ufficiale.