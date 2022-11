Illusione Ottica: il nostro occhio è facilmente ingannabile, ecco la prova

Vi siete mai chiesti perché i truccatori sono in grado di cambiare sesso ad una persona semplicemente utilizzando ombre e contouring? La risposta è piuttosto intuitiva, ma vi riportiamo qui di seguito l’illusione ottica “Sex Change”, realizzata da Richard Russel dell’Università di Harvard, a testimonianza del fatto.

Illusione Ottica: basta poco per trasformare un volto

La regola base è il cambiamento delle luci e del contrasto. Grazie a queste infatti si possono definire i tratti somatici che distinguono il genere sessuale in un volto. Nello specifico, ciò che è stato fatto in questo esperimento è di modellare il livello di contrasto luminoso tra gli occhi, le labbra e il resto del viso. Nell’immagine di seguito riportata vedrete due volti percepiti come maschile (a destra) e femminile (a sinistra). Ebbene, non ci crederete mai, ma il volto è lo stesso. L’unica cosa che cambia sono gli strumenti informatici per renderlo androgino (né maschio, né femmina). La parte maschile è stata realizzata aumentando il contrasto luminoso mentre a quella femminile quest’ultimo è stato abbassato.

La stessa cosa vale per i difetti. Con una cattiva luce è normale risultare meno belli, neppure Belen Rodriguez sarebbe la stessa sotto un lampione stradale. La questione cambia completamente con una buona illuminazione posta nel punto giusto.

Tornando alle illusioni ottiche, nel bagaglio dei rompicapi ci sono un’infinità di alternative valide, studiate ad hoc da scienziati e psicologi per conoscere la mente umana. Ne sono l’esempio l’illusione del telefono immerso tra le nuvole e quella della donna di spalle percepibile come due rami incastrati. Tutto cambia in base alla propria percezione e psiche.