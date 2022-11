Coop: presto si potranno pagare le bollette con i punti del supermercato

Malgrado il Governo abbia imposto delle regole, gli enti pubblici hanno scelto di aggiungere dei loro provvedimenti come per esempio la sospensione della bolletta in Sicilia. In tutto questo sono giunte delle nuove norme proposte dal decreto Cingolani, le quali prevedono la divisione dell’Italia in base al clima. D’altronde per combattere la crisi e risparmiare sulle bollette si fa l’impossibile, anche aggiungere promo indipendenti come quella di Coop.

Coop: addio bollette! Ecco come sostituirle

L’Antitrust ha multato le compagnie energetiche E.On e Iren, a causa delle modifiche unilaterali dei prezzi, la comunicazione ai clienti e le minacce di distacco, non rispettando così l’art. 3 del Decreto Aiuti bis. La Coop ha dato modo ai suoi clienti di pagare le bollette di luce e gas con i punti ottenuti con la spesa. L’iniziativa prenderà il via domani e coinvolgerà tutti i titolari di un contratto “Accendi luce & gas Coop”, i quali potranno quindi pagare in maniera alternativa fino al 31 gennaio 2023. Concretamente parlando: con 950 punti, ad esempio, la bolletta avrà uno sconto di 25 euro.

Ma non è finita qui, perché tutti coloro che opteranno per il contratto “Accendi luce & gas” avranno diritto a 80 euro di buoni spesa in caso di attivazione di entrambe le forniture, grazie alla soluzione “DualFuel“. Qualora invece i clienti decidessero di attivare una sola delle due proposte energetiche offerte dalla società, soluzione “MonoFuel”, l’importo dovrà necessariamente di 40 euro. In questo modo si contrasterà la crisi facendo risparmiare circa 1,5 milioni di euro alle famiglie. Secondo il presidente di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello, questa promo “avrà un impatto sopportabile sulla bolletta delle famiglie“.