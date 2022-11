È ormai da diversi anni che il produttore cinese Xiaomi sta portando ufficialmente sul mercato dei nuovi smartphone sotto il suo sotto brand Poco. Si tratta di dispositivi davvero interessanti e molto spesso sono caratterizzati da un elevato rapporto tra qualità e prezzo. Uno degli ultimi device di questa serie è Poco X4, ma a quanto pare non dovrebbe tardare ad arrivare anche il suo successore, ovvero il prossimo Poco X5 5G. Quest’ultimo, in particolare, ha ricevuto in queste ore numerose certificazioni di rilievo.

Poco X5 5G, il nuovo smartphone riceve diverse certificazioni di rilievo

Nel corso delle ultime ore un nuovo smartphone del produttore cinese Xiaomi ha ricevuto diverse certificazioni di rilievo. Come già accennato, si tratta del prossimo Poco X5 5G. Quest’ultimo, in particolare, ha ricevuto sia la certificazione FFC sia la certificazione BIS (Bureau of Indian Standard) ed è stato registrato rispettivamente con i numeri di modello 22101320I e 22101320G.

Tuttavia, è la certificazione FCC che ha rivelato diversi dettagli tecnici interessanti. Secondo quanto riportato, infatti, il nuovo smartphone a marchio Poco potrà contare su una batteria con una capienza di 4900 mAh, ma immaginiamo che sarà da 5000 mAh. Oltre a questo, non mancheranno il Wi-Fi dual band e il supporto al 5G con le bande n5, n7, n38, n41, n77 e n78. Il modulo fotografico dovrebbe poi avere una forma rettangolare, proprio come ormai da tradizione del marchio Poco.

Le certificazioni ci hanno rivelato questi dettagli e questo ci indica che il debutto ufficiale non sarà poi così lontano. Rimaniamo comunque in attesa di ulteriori dettagli ufficiali da parte dell’azienda.