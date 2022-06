Fra pochissimi giorni vedremo debuttare ufficialmente sul mercato mobile due nuovi smartphone a marchio Poco. Sono i già noti Poco F4 e Poco X4 GT e, secondo alcuni rumors, sappiamo già che si ispireranno molto ad alcuni smartphone Redmi presentati nei mesi scorsi. In queste ore, in particolare, il portale WinFuture ci ha rivelato ulteriori dettagli sulle presunte specifiche e sul design di questi dispositivi.

Poco F4 e Poco X4 GT stanno per arrivare: ecco le presunte specifiche e il design

Come di consueto, il noto sito web WinFuture ha spoilerato numerosi dettagli tecnici ed estetici dei prossimi smartphone a marchio Poco. Partendo dal Poco F4, sappiamo che sarà in realtà la versione internazionale dello scorso Redmi K40S. Il design tra i due dispositivi è infatti pressoché identico. Tra le sue caratteristiche, sappiamo che avremo il soc Snapdragon 870 con ben 12 GB di RAM, un ampio display SuperAMOLED da 6.67 pollici di diagonale in FullHD+ e con refresh rate da 120Hz, una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 67W e un sensore fotografico principale da 64 MP.

Per quanto riguarda Poco X4 GT, invece, sappiamo che anche quest’ultimo sarà un re-branded di un device Redmi, ovvero del Redmi Note 11T Pro. Anche in questo caso, il design è identico tra i due dispositivi. Per quanto riguarda le specifiche, ci aspettiamo un display LCD da 6.6 pollici di diagonale con refresh rate addirittura da 144Hz, il soc MediaTek Dimensity 8100 e una batteria da 5080 mAh con ricarica rapida da 67W.

Secondo il portale WinFuture, il prezzo dei due dispositivi a marchio Poco non supererà i 400-430 euro.