Con il rilascio di DaVinci Resolve, uno dei miglior software di editing video gratuito per iPad, i creatori di video mobile non hanno mai avuto così tanto successo. E ora, LumaFusion, precedentemente solo per iOS, ha finalmente trovato la sua strada su Android.

Dal suo debutto nel 2016, l’app di editing video ha accumulato milioni di ammiratori (e una sfilza di riconoscimenti) per la sua cassetta degli attrezzi completa, che compete con alcuni dei migliori software di editing video per l’editing professionale in movimento. Per la prima volta, una versione beta dell’app è ora accessibile su Google Play e sul Samsung Galaxy Store.

LumaFusion è ora disponibile per Android

Gli utenti possono prevedere funzionalità di editing multitraccia, correzione del colore e gradazione e strumenti di editor audio appositamente creati per i dispositivi touch-screen. La prima edizione include una serie di strumenti software VFX, come effetti cromatici e time-lapse.

Per LumaFusion per Android è disponibile anche una libreria multimediale diversificata con supporto per l’archiviazione su cloud, utile quando si lavora su molti progetti contemporaneamente. ‘Da numerose proporzioni e framerate per tracciare livelli, ritaglio, missaggio audio, titolazione su misura ed effetti multistrato con fotogrammi chiave, LumaFusion è dotato di tutte le funzionalità professionali di cui hai bisogno per creare la tua produzione e trasmettere la tua narrativa’, ha affermato LumaTouch, il creatore dello strumento.

In altre parole, sebbene LumaFusion sia sufficiente per un piccolo taglio di video, il suo obiettivo principale è fornire una suite di editing professionale completa su dispositivi mobili. L’editor video Android è disponibile a pagamento una tantum, il che probabilmente attirerà i consumatori alla ricerca di un’alternativa senza abbonamento ad Adobe Premiere Pro. I dispositivi LumaFusion richiedono Android 11 o versioni successive. Samsung ha verificato che il Galaxy Tab 8 è compatibile, tuttavia ci aspettiamo che non si limiti al tablet.