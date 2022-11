Per rendere il sistema operativo Android più compatibile con altri software, Google ha cercato di includere altri tipi di file nel sistema. In precedenza è stato affermato che Google ha implementato il supporto per il formato di file exFAT nei dispositivi Pixel che eseguivano il sistema operativo Android 13. Dato che gli altri OEM hanno concesso in licenza il supporto da Microsoft, la società proprietaria del formato, questo è stato un po’ confuso per non dire altro. Quando exFAT è stato reso disponibile per la prima volta, ha dato il via a una serie di progressi su un’ampia varietà di kernel di dispositivi, inclusi Linux, Android e altri.

Rispetto a exFAT, un altro formato introdotto da Microsoft, NTFS, ha un retroscena completamente diverso. La funzionalità di lettura e scrittura è stata aggiunta alla versione del kernel 5.15 dopo che è stata sviluppata. Ad agosto, Mishaal Rahman di Esper ha annunciato che era disponibile un kernel per Android 13 basato su quella versione. D’altra parte, per consentire al sistema operativo di fornirlo supporto, la funzione di Android che gestisce il montaggio dello spazio di archiviazione deve avere gli opportuni aggiustamenti.

Android 14 arriverà prossimamente

Google è l’unica azienda che può cambiarlo. Pertanto, solo Google ha la capacità di determinare se includere o meno il supporto per il formato di file NTFS in Android. Rahman afferma che Google ha appena sviluppato e implementato uno strumento in grado di risolvere i problemi comuni di NTFS. Questa potrebbe essere un’indicazione del fatto che l’azienda sta lavorando attivamente a un’implementazione di una maggiore compatibilità NTFS, che apre le porte al potenziale che i dispositivi Android 13 appropriati, oltre a qualsiasi dispositivo che esegue una versione futura di Android, possano beneficiare di questa funzionalità.

D’altra parte, durante il periodo di test, potrebbe essere disponibile solo sui dispositivi Google Pixel o solo su pochi altri smartphone selezionati. Possiamo tranquillamente anticipare che il formato file NTFS sarà supportato da ogni singolo smartphone con Android 14 in futuro. In ogni caso, non ci sono state conferme ufficiali di nulla, quindi le informazioni dovrebbero essere prese con le pinze.