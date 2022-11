Illusione ottica: avete soli 15 secondi per trovare l'intruso

A noi di Tecnoandroid piace farvi divertire e allo stesso tempo mettervi alla prova. Così abbiamo deciso di proporvi più o meno ogni settimana un‘illusione ottica da risolvere. Di certo, se siete arrivati fin qui, significa che siete tra quelli che adorano risolvere rompicapo e molto probabilmente avete già scoperto quelli lanciati nei giorni passati. Dunque, se le immagini del cavallo, del cacciatore, del telefono e quelle psicologiche vi sono piaciute, dovete assolutamente provare anche la sfida di questa settimana.

Illusione Ottica: dove si trova l’animale nascosto? Ecco la soluzione

“Dov’è la stranezza?”, vi starete chiedendo. Apparentemente infatti potrebbe sembrare una semplice stanza con una poltrona dotata di poggia piedi, delle sedie in secondo piano, una fruttiera e alcune lampade. Dovete sapere però che all’interno dell’immagine si nasconde un piccolo esserino. Dove? Questo lo scoprirete voi!

Iniziamo col dire che per trovare il piccolo intruso ci vorranno al massimo 15 secondi. Di chi stiamo parlando? Di un criceto! Ora che avete colto un’informazione in più, potete iniziare a guardare la foto cronometrandovi, per davvero (non barate)!

10… 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1… STOP! Tempo scaduto! Lo avete trovato? Se la risposta è sì allora siete dei grandi agonisti in materia! Qualora il vostro occhio non fosse in grado di vedere il criceto, potrete ritentare successivamente. Proprio a voi rivolgiamo un piccolo suggerimento: l’animaletto non è nel salone.

Siete ancora qui?! D’accordo, ve lo sveliamo. Focalizzatevi sulla porta che divide la stanza dal giardino. A primo impatto potrebbe risaltare quella sorta di conchiglia striata la quale con un po’ di fantasia potrebbe sembrare di avere 4 zampette così come i criceti. Se guardate bene però vi accorgerete che “l’animale” si trova a testa in giù, quindi non può essere la soluzione all’illusione ottica.

Poco dopo quella sagoma sospetta, è possibile scorgere due occhietti vispi: eccolo lì il cricetino tanto ricercato!