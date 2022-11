Esselunga propone un nuovo interessante volantino che vuole assolutamente differenziarsi da quanto siamo solitamente abituati a vedere, data la presenza di un numero elevato di offerte speciali, che permettono di ridurre di molto la spesa finale effettivamente da sostenere.

Gli utenti che vorranno acquistare nuovi prodotti, infatti, non devono fare altro che recarsi personalmente in un negozio, ed aggiungere al carrello lo stretto necessario. Fatto questo, potranno godere di una garanzia lunghissima, pari a 2 anni dalla data di completamento dell’ordine, in grado di comprendere i difetti di fabbrica.

Esselunga: grandissime occasioni per tutti

Poco tempo a disposizione per gli utenti che vogliono acquistare un accessorio per iPhone ad un prezzo praticamente mai visto prima d’ora. Stiamo parlando delle Apple Airpods di terza generazione, le cuffiette che hanno segnato un punto di svolta assoluto per coloro che amano ascoltare la musica, in quanto in grado di proporre una resa audio di altissimo livello, senza richiedere un esborso troppo complesso, data la spesa finale da sostenere di circa 165 euro.

Le specifiche tecniche sono indubbiamente incredibili, toccano infatti l’audio spaziale, impreziosito dal rilevamento dinamico della posizione della testa, l’equalizzazione adattiva, una batteria che gode di autonomia di circa 6 ore, e le varie certificazioni IPX4 per la resistenza agli schizzi d’acqua ed il sudore (no immersione).

Il prodotto, come anticipato del resto, può essere acquistato solamente nei negozi Esselunga, le scorte potrebbero essere risicatissime, consigliamo quindi una rapidissima decisione.