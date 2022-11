Expert riesce ad avere nuovamente la meglio sui principali rivenditori di elettronica del nostro paese, sono difatti disponibili tantissimi prezzi bassi applicati su un numero elevato di prodotti, con la possibilità di accedere a prezzi bassissimi, anche su modelli di fascia alta.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Expert, possono essere completati in ogni negozio in Italia, ed anche online sul sito ufficiale. Coloro che opteranno per l’ordine dal divano di casa, devono comunque ricordare che la spedizione presso il domicilio potrebbe richiedere il versamento di un contributo aggiuntivo, da aggiungere appunto alla cifra effettivamente mostrata a schermo.

Expert: le offerte sono tra le migliori

Le nuove offerte Black Friday di Expert sono assolutamente invidiabili, gli utenti si ritrovano a poter acquistare una buonissima selezione di prodotti, a cifre fortemente più basse del normale, nello specifico si parte dalla fascia altissima, con l’eccellente Galaxy S22, acquistabile al prezzo finale di ben 699 euro, per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna.

Scendendo nella qualità, e nel prezzo finale di vendita, si possono anche incrociare soluzioni del calibro di Oppo Reno6 Pro, TCL 30Se, Realme 9 Pro, Redmi 10 2022, Galaxy A52, Galaxy A32, Oppo Reno8 Lite, Xiaomi 12 Lite e similari. Tutti questi prodotti, ed anche il Galaxy S22, sono distribuiti nella loro variante no brand, ciò sta a significare che gli aggiornamenti di sistema verranno effettivamente rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico.