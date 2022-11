I gestori virtuali stanno pian piano prendendo possesso del mondo della telefonia, lasciando da parte quelle realtà più blasonate che hanno dominato per anni e anni. CoopVoce è uno dei gestori più attivi secondo questi ultimi aspetti, i quali infatti hanno visto tantissime persone interessarsi. Parliamo di convenienza, quantità e qualità, caratteristiche che il provider riesce a conciliare alla perfezione soprattutto all’interno di quest’ultima offerta che sarà disponibile fino al 10 novembre.

CoopVoce: sono ancora disponibili alcune offerte ma quella più incredibile è certamente l’ultima, ovvero la nuovissima EVO 200

Ci sono ancora pochi giorni di tempo per attivare l’offerta migliore sul panorama della telefonia mobile italiana. Si tratta della nuovissima EVO 200 di CoopVoce, promozione che non manca in nessun tipo di contenuto e che soprattutto ogni mese consente a tutti di pagare davvero pochissimo. Ricordiamo infatti che il prezzo di questa nuova offerta del gestore virtuale corrisponde a soli 7,90 € al mese per sempre, prezzo che infatti non sarà mai cambiato visto che il gestore non si sottopone a rimodulazioni.

All’interno dell’offerta, la quale ricordiamo dura fino al prossimo 10 novembre, ci sono contenuti di altissimo livello, come 200 giga di connessione dati in rete 4G appoggiata a TIM, minuti senza limiti verso qualsiasi tipo di gestore che sia fisso o mobile, 1000 messaggi verso tutti e anche una grande qualità di rete.

Richiedi la tua offerta EVO 200 direttamente online e scegli se ricevere la tua nuova SIM a casa o in uno dei 900 punti vendita Coop.​ Hai un telefono compatibile? Richiedi eSIM, la nuova SIM virtuale di CoopVoce. È facile, veloce e la attivi completamente online.​