La gamma Pixel 7 è stata svelata, ma si parla già dei futuri flagship di Google, che prevediamo si chiameranno Pixel 8 e 8 Pro. WinFuture, un sito web tedesco, ha trovato alcuni dati critici riguardanti i dispositivi 2023 di Google. Il rapporto si basa su codice accessibile pubblicamente ed è possibile che si tratti di piattaforme di test che potrebbero non essere mai rilasciate. Detto questo, questo è ciò che ha scoperto WinFuture.

Pixel 8 e 8 Pro sembrano essere chiamati in codice rispettivamente “Shiba” e “Husky”, il che è coerente con gli attuali device di Google, Pixel 7 e 7 Pro, che hanno nomi in codice “Panther” e “Cheetah“. L’accusa è coerente con un rapporto di agosto secondo cui anche il terzo chipset Tensor sarà sviluppato in collaborazione con Samsung. Si dice che il processore Tensor proprietario di terza generazione, soprannominato “Zuma”, utilizzi lo stesso modem G5300 prodotto da Samsung del Tensor G2.

Google Pixel 8 è in lavorazione

Altri dettagli sono pochi, anche se Samsung ha appena iniziato lo sviluppo del processore Exynos 2300, che sembra essere il successore dell’Exynos 2200 che alimenta i telefoni europei Galaxy S22. Sebbene l’Exynos 2300 non sarà utilizzato nel prossimo Galaxy S23, potrebbe fungere da piattaforma di riferimento per il futuro chip Tensor.

I telefoni saranno disponibili con 12 GB di RAM e funzioneranno con Android 14, probabilmente soprannominato Upside Down Cake. Il display del Pixel 8 sembra avere una risoluzione di 2268×1080 pixel, mentre il Pixel 8 Pro potrebbe avere una risoluzione di 2822×1344 pixel. Secondo i rapporti precedenti, Pixel 8 Pro potrebbe avere un sensore di impronte digitali ad ultrasuoni, che dovrebbe essere migliore del sensore di impronte digitali ottico utilizzato dalle serie Pixel 6 e 7.

Indipendentemente dal fatto che questi rapporti siano autentici o meno, al Pixel 8 manca ancora quasi un anno e da qui ad allora possono succedere molte cose. In precedenza, ci si aspettava di vedere il Pixel 7a e forse uno smartphone Pixel Ultra premium con specifiche della fotocamera incredibili, che potrebbero consolidare la posizione di Google come il miglior produttore di telefoni con fotocamera.