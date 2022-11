Sono stati rilasciati nuovi rendering degli Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro non annunciati. Entrambi i dispositivi avranno presumibilmente funzionalità di alto livello, con lo Xiaomi 13 che sfoggia un design distinto dal suo predecessore. Sebbene non sia stata confermata una data di rilascio specifica per i telefoni, si prevede che arrivino prima della fine dell’anno.

CompareDial, in collaborazione con Steve Hemmerstoffer, noto anche come OnLeaks, ha pubblicato i rendering dello Xiaomi 13, oltre ad alcuni dettagli riguardanti il ​​telefono. Si dice che lo Xiaomi 13 includa un display piatto da 6,2 pollici con minuscole cornici tutt’intorno e una fotocamera frontale perforata situata nella parte superiore. Questo design differisce in modo significativo dal suo predecessore, che aveva un display curvo con cornici incredibilmente sottili sui lati sinistro e destro dello schermo. Secondo quanto riferito, anche la forma del prossimo telefono cambierà, con la cornice che racchiude il display in metallo e vanta un aspetto più evidente grazie al suo design squadrato.

Xiaomi 13 e 13 Pro sono in arrivo

Il bilanciere del volume e il pulsante di accensione si troveranno sul lato destro del telefono, con un connettore USB-C e un altoparlante nella parte inferiore. La parte posteriore del telefono avrà una disposizione a tripla fotocamera su un’isola che sporge dal pannello posteriore. Secondo i rendering, sembra esserci una piccola gobba con bordi lisci. In termini di dimensioni, il telefono misura 152,8 x 71,5 x 8,3 mm. Sebbene i dettagli interni non siano chiari in questo momento, i rapporti suggeriscono che il nuovo telefono utilizzerà il processore Snapdragon 8 Gen 2 di fascia alta e inedito di Qualcomm.

Oltre allo Xiaomi 13, abbiamo rendering aggiuntivi per Xiaomi 13 Pro, per gentile concessione di OnLeaks e Zoutons. Questo dispositivo sarà più lussuoso, con un display curvo da 6,65 pollici e cornici laterali strette. Includerà anche una disposizione a tripla fotocamera sul retro, con un sensore primario da 50 MP. Si afferma inoltre che avrà la CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, oltre a una disposizione a doppio altoparlante e possibilmente 256 GB o 512 GB di memoria interna.