Si prevede che Xiaomi lancerà la sua prossima serie di punta, denominata Xiaomi 13, alla fine di questo mese o nel mese di dicembre. Anche il suo sottomarchio, Redmi, sta uscendo con alcuni nuovi entusiasmanti prodotti. Secondo recenti rapporti, l’azienda è al lavoro sulla prossima serie di smartphone Redmi K60, che dovrebbe comprendere almeno tre diversi modelli. La versione standard del Redmi K60 ha appena ottenuto la certificazione 3C della Cina, il che potrebbe indicare che verrà rilasciata presto.

Uno smartphone Redmi con il numero di modello 23013RK75C è stato scoperto sul sito cinese di certificazione 3C, come notato per la prima volta da Anvin su Twitter. Si ipotizza che questo dispositivo mobile sia lo standard Redmi K60. Inoltre, l’elenco dà l’impressione che il presunto dispositivo sarebbe dotato di capacità per una ricarica rapida da 67 W.

Redmi K60 sta arrivando e si prepara al debutto

Secondo recenti indiscrezioni, la serie Redmi K60 sarà composta da almeno tre diverse varianti di smartphone, ovvero Redmi K60, K60 Pro e K60 Gaming. C’è la possibilità che il processore Dimensity 8200 alimenterà il Redmi K60 alla vaniglia. Le presunte specifiche del dispositivo includono un display AMOLED piatto con un design punch-hole, oltre a una fotocamera principale da 64 megapixel e un sensore Sony IMX686. Potrebbe avere una capacità della batteria di 5.500 mAh e una capacità di ricarica rapida da 67 watt.

D’altra parte, il K60 Pro sarà probabilmente dotato di una CPU più avanzata, una disposizione della fotocamera migliorata e una tecnologia che consente una ricarica eccezionalmente rapida. Il display del K60 Gaming potrebbe invece essere uno schermo AMOLED con una risoluzione di 2K.

L’organizzazione non ha ancora fornito alcuna conferma sulle specifiche della prossima serie. D’altra parte, si vocifera che farà il suo debutto in Cina intorno al primo trimestre del 2023. C’è la possibilità che alcuni dei dispositivi della serie K60 possano essere rinominati come dispositivi POCO per il mercato mondiale.