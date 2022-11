Gli alieni esistono? Questa è una domanda davvero interessante a cui la NASA ha cercato di rispondere, ma c’è bisogno di capire che abbiamo bisogno di più tempo per conoscere la verità. Non abbiamo ancora scoperto la vita su nessun altro pianeta e non abbiamo visto alcuna prova scientificamente supportata che dimostri che esiste la vita extraterrestre.

Ma se pensiamo alla vita su questo pianeta, al di là delle grandi forme di vita come elefanti, le balene, le sequoie, e ci concentriamo sulle piccole cose, potremmo trovare la vita microbica un po’ ovunque.

La definizione di ambienti abitabili continua ad espandersi. E’ da poco che abbiamo iniziato ad esplorare al di fuori dei confini della Terra. La NASA ha inviato cinque rover e quattro lander sulla superficie di Marte. Inoltre, gli orbiter sono stati dotati di alcune straordinarie fotocamere che serviranno per scattare foto dell’intera superficie del Pianeta Rosso. Ma abbiamo esplorato solo una minuscola frazione di Marte. E questo è solo uno dei corpi promettenti per cercare la vita nel nostro sistema solare.

La risposta della NASA

Ci sono lune ghiacciate nel sistema solare esterno come la luna di Saturno Encelado e la luna di Giove Europa che sembrano avere oceani sotterranei che potrebbero essere abitabili. Ed è proprio quello che gli scienziati stanno cercando di scoprire. Più esopianeti troviamo intorno ad altre stelle, più impariamo su quanti diversi ambienti potrebbero ospitare la vita.

Non possiamo ancora dire con certezza se esistano o meno gli alieni. Per citare Carl Sagan: “L’universo è un posto abbastanza grande. Se siamo solo noi, sembra un terribile spreco di spazio“. Quindi, la missione della NASAè quella di continuare a cercare.