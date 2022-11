Un numero impressionante di ottime offerte speciali vi attende in questi giorni da Esselunga, i prezzi sono bassi e convenienti, con la possibilità di accedere a prodotti di altissimo livello, ma per poco tempo.

La corrente campagna promozionale ricordiamo essere prettamente disponibile in ogni negozio sul territorio, ed allo stesso tempo che gli acquisti non potranno essere necessariamente completati sul sito ufficiale, poiché al giorno d’oggi i prezzi sono limitati ai punti fisici in Italia.

Le offerte Amazon, con tanti codici sconto gratis, sono disponibili in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram.

Esselunga: attenzione a questi sconti, vi faranno impazzire

Sconti pazzeschi per tutti da Esselunga fino al 9 novembre, la campagna promozionale torna nella classica offerta tech, promettendo ad ogni utente la possibilità di accedere alle Apple Airpods, nella variante di terza generazione, ad un prezzo decisamente più basso del solito, poiché basteranno 165 euro.

Il prodotto, come anticipato, può essere acquistato in via esclusiva nei negozi fisici, ma le scorte sono limitate, ciò sta a significare che potrebbero terminare prima del previsto, o della data di scadenza. Le Airpods sono compatibili con qualsiasi smartphone in commercio, ma solo con gli iPhone riescono a dare il meglio di sè.

Le funzioni più importanti riguardano senza dubbio l’equalizzazione adattiva, la certificazione IPX4, l’audio spaziale, ed anche una buonissima autonomia che si attesta attorno alle 6 ore continuative con una sola ricarica. Se volete acquistare, come vi abbiamo anticipato, sarete costretti a recarvi personalmente in un punto vendita in Italia, entro e non oltre la data indicata.