Expert ha deciso di proporre al pubblico italiano una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, il volantino è ricco di numerose opportunità per spendere poco o niente, ed allo stesso tempo essere sicuri di accedere ai prodotti più in voga del momento.

L’idea di risparmiare è sempre viva e vigile in tutti i consumatori in Italia, dovete sapere infatti che gli acquisti possono tranquillamente essere completati in ogni negozio, come anche direttamente online sul sito ufficiale. L’unica differenza tra le parti riguarda l’eventuale pagamento delle spese di spedizione, che devono essere aggiunte alla cifra che trovate elencata direttamente a schermo.

Expert, le offerte sono le migliori in circolazione

La fascia media degli smartphone è fortemente coinvolta nella più recente campagna promozionale di Expert, al suo interno si possono trovare tantissimi modelli dall’elevato interesse commerciale, quali possono essere Xiaomi 12 Lite a 429 euro, Realme 9 Pro a 279 euro, Motorola moto G52 a 199 euro, Honor X7 a 179 euro, Realme 9i a 179 euro, TCL 30SE a 149 euro, ma anche un buonissimo Motorola Moto E32 a soli 129 euro.

Volendo acquistare uno smartphone di casa Apple, segnaliamo la presenza degli ultimi modelli, quali sono iPhone 14 Pro Max a 1489 euro, iPhone 14 a 1029 euro, per finire con iPhone 14 Plus a 1179 euro, oppure iPhone 14 Pro a 1339 euro. Tutti i prezzi indicati sono a partire da, in quanto dipenderà direttamente dal taglio di memoria che sceglierete per il vostro dispositivo mobile.