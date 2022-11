Il produttore cinese Oppo prevede di presentare per il mese di gennaio 2023 una nuova serie di smartphone, inizialmente per il mercato indiano. Si tratta in particolare della nuova serie Oppo Reno 9. In queste ultime ore, in particolare, il noto leaker Digital Chat Station ha svelato la presunta scheda tecnica del modello Oppo Reno 9 Pro+.

Oppo Reno 9 Pro+: il leaker Digitak Chat Station rivela la possibile scheda tecnica

Digital Chat Station è un leaker molto noto nel settore tech e mobile e in queste ore ci ha svelato quella che dovrebbe essere la scheda tecnica del nuovo Oppo Reno 9 Pro+ 5G. Secondo quanto rivelato dal leaker, il nuovo smartphone di casa Oppo potrà vantare delle prestazioni molto elevate. Questo sarà reso possibile grazie alla presenza del potente processore Snapdragon 8+ Gen 1.

Altre novità di rilievo le troveremo nel comparto fotografico. A detta del leaker, lo smartphone potrà contare sulla presenza di un nuovo sensore fotografico, ovvero il sensore Sony IMX890 da 50 MP. Sul fronte, invece, ci sarà posto per una selfie camera con sensore da 32 MP.

Il nuovo Oppo Reno 9 Pro+ 5G potrà inoltre vantare sul fronte la presenza di un ampio display. Si tratterà nello specifico di un pannello con tecnologia OLED con una diagonale molto estesa da 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Stando al leaker, il display avrà i bordi leggermente curvi ed integrerà un sensore biometrico per lo sblocco. Non dovrebbe infine mancare una grande batteria da 4700 mAh dotata del supporto alla ricarica rapida da 80W.