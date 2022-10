Solamente qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle prime immagini trapelate dell’attesissimo Oppo Reno 9 e finalmente oggi abbiamo qualche nuovo aggiornamento.

L’aggiornamento in questione riguarda le presunte specifiche tecniche del nuovo smartphone rilasciate al leaker cinese Digital Chat Station. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Oppo Reno 9, scopriamo insieme le presunte specifiche tecniche

La fonte parla di una piattaforma hardware basata sul chip Snapdragon 778G di Qualcomm e accompagnata da 12 GB di RAM. Il chip è stato lanciato in primavera del 2021 ed è formato da CPU 8 core Kryo 670, GPU Adreno 642L, RAM LPDDR5 e processo produttivo a 6nm. La batteria sarà da 4.500 mAh, continua la fonte, e la ricarica rapida sarà a 67 W.

Lato fotocamera, ci sarà un upgrade rispetto a Reno 8 per quanto riguarda l’unità principale posteriore grazie a un sensore da 64 MP realizzato da OmniVision, mentre sul davanti rimarrà il sensore da 32 MP già visto su Reno8. Il display da 6,7″ OLED avrà un refresh massimo di 120 Hz e sarà predisposto per uno scanner di impronte digitali integrato.

Ricordiamo che OPPO aggiorna la sua famiglia di smartphone di fascia medio/alta ogni sei mesi, non ogni anno. Questo, oltre al fatto che la gamma comprende un gran numero di modelli e che non vengono rilasciati contemporaneamente, può rendere piuttosto complicato tenere traccia di cosa è nuovo e cosa no e rende gli upgrade da una generazione all’altra piuttosto marginali.