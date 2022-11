Tra i prossimi smartphone del noto produttore cinese Xiaomi in arrivo c’è sicuramente la nuova serie top di gamma Xiaomi Redmi K60. Questi nuovi smartphone saranno infatti annunciati fra non molti giorni per il mercato cinese. Abbiamo già avuto modo di scoprire alcuni dettagli tecnici. Ora, però, il leaker Digital Chat Station ha rivelato ulteriori dettagli sul modello standard.

Xiaomi Redmi K60: il nuovo smartphone avrà il soc MediaTek Dimensity 8200

Digital Chat Station è un leaker piuttosto noto nel settore tech e mobile e molto spesso ci prende in pieno con i suoi rumors e leaks. Come già accennato in apertura, nel corso delle ultime ore il leaker ha rivelato ulteriori dettagli sulla versione standard della nuova serie di smartphone Xiaomi Redmi K60.

In particolare, secondo quanto rivelato da quest’ultimo a bordo del nuovo smartphone ci sarà un inedito processore di casa MediaTek. Nello specifico, il soc in questione sarà il MediaTek Dimensity 8200. Si tratterebbe del successore del soc Dimensity 8100, quindi parliamo comunque di prestazioni piuttosto elevate.

Per quanto riguarda il resto, stando alle ultime indiscrezioni sappiamo che il modello standard di questa nuova serie potrà vantare la presenza di un ampio display in risoluzione QHD+ e senza ombra di dubbio ci sarà un elevato refresh rate pari ad almeno 120Hz. La batteria avrà poi una capienza di 5000 mah e supporterà sia la ricarica rapida da 67W sia la ricarica wireless da 30W.

Ricordiamo comunque che, secondo alcune precedenti indiscrezioni, questa nuova serie di smartphone potrebbe vedere debuttare nel mondo Android una Dynamic Island in stile iPhone 14 Pro.