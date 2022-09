Con i suoi ultimi iPhone 14, il colosso americano Apple ha cambiato nuovamente le carte in tavola, proponendo la sua versione di foro nel display. Con la nuova serie di smartphone è stata infatti introdotta la Dynamic Island, una zona ovale che circonda la fotocamera anteriore e i vari sensori per lo sblocco dei dispositivi. Tuttavia, l’azienda l’ha resa davvero particolare ed originale, in quanto cambia di aspetto e interagisce con le varie applicazioni. È una feature software molto interessante ed ha già attirato l’attenzione del mondo Android. In questi giorni, in particolare, è stata già emulata sui dispositivi con a bordo il software di Big G grazie ad una nuova app.

Dynamic Island è approdata ufficialmente anche su Android con questa app

In questi ultimi giorni la Dynamic Island è approdata ufficialmente anche sui dispositivi Android. Il membro senior di XDA Jawomo, in particolare, ha sviluppato l’applicazione denominata DynamicSpot. Grazie a quest’ultima, è possibile avere sul display una zona ovale molto simile a quella presente sugli ultimi iPhone 14. Anche quest’ultima è ovviamente in grado di interagire con le notifiche delle varie applicazioni presenti sugli smartphone.

A differenza di quella di Apple, questa versione della Dynamic Island è più personalizzabile. Si può infatti scegliere la dimensione e la posizione di quest’ultima ed è possibile gestire al meglio le varie notifiche, scegliendo magari una o più applicazioni di cui visualizzarne le notifiche in arrivo. Se volete provarla, l’applicazione è al momento disponibile gratuitamente su Google Play Store, mentre se si vuole qualche feature in più è possibile sbloccarle acquistandole in app.